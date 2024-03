Prefeitura de Manaus certifica mais de 800 alunos e encaminha para o mercado de trabalho

Na quinta-feira, 28 de março, a Prefeitura de Manaus, em colaboração com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e o Instituto UniSaber Mais, concluiu as aulas do curso de Treinamento Básico Operacional (TBO), certificando mais de 800 alunos. A cerimônia de certificação ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, situado no bairro Flores, na zona Centro-Sul da cidade.





Com uma carga horária de 15 horas, o curso proporcionou aos participantes tanto conhecimentos teóricos quanto práticos sobre montagem e comandos operacionais frequentemente utilizados no Polo Industrial de Manaus (PIM). Além da certificação, os alunos concluíram o curso NR-12 e realizaram exercícios práticos e escritos.

Durante os dois últimos dias do curso, o Sine Manaus prestou serviços de empregabilidade aos alunos participantes. De acordo com dados do órgão, foram realizados 387 atendimentos, 340 vagas de emprego foram oferecidas e 230 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho.

O diretor do Sine Manaus, Pedro Lima, enfatizou a importância da presença do órgão no curso, oferecendo vagas de emprego exclusivas para os alunos. Ele ressaltou que o TBO é um requisito fundamental para empresas do Distrito Industrial, destacando o esforço conjunto para qualificar e encaminhar os participantes para o mercado de trabalho.

O curso abordou quatro principais conteúdos: Desenho Técnico, Metrologia, Leitura de Componentes e NR-12. Além disso, os alunos tiveram acesso a um conteúdo opcional online de 15 horas para complementar as aulas presenciais.

Paulo Carvalho, um dos alunos certificados, compartilhou sua experiência positiva e agradeceu à Prefeitura de Manaus, à Semtepi e ao UniSaber Mais pela oportunidade de se qualificar e ingressar no mercado de trabalho. Paulo, que estava desempregado há três meses, também foi encaminhado para uma vaga de emprego. “Estou muito grato pela atenção dispensada aos trabalhadores”, concluiu ele.