Entrega histórica de alimentos em Manaus pelo Governo do Amazonas

Na última quarta-feira (27/03), Manaus testemunhou um ato de solidariedade e apoio às comunidades mais necessitadas. Mais de 35,6 toneladas de alimentos frescos, provenientes





da agricultura familiar, foram distribuídas para 13 instituições socioassistenciais na cidade. Esse esforço foi coordenado pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal.

Os alimentos foram adquiridos de 28 agricultores familiares locais, principalmente do município de Iranduba, situado a 27 quilômetros de Manaus, e de comunidades rurais nos arredores da capital amazonense. A entrega aconteceu na sede da Sepror, localizada no bairro Japiim.

O Secretário de Estado de Produção Rural, Daniel Borges, enfatizou a importância desse programa tanto para os agricultores familiares quanto para as pessoas em situação de vulnerabilidade. “O agricultor familiar precisa de oportunidades para comercializar seus produtos a preços justos, e nós garantimos isso através do programa. Esses alimentos são essenciais para aqueles que mais precisam”, declarou Daniel.

Mais de R$ 191,9 mil foram investidos na aquisição de uma variedade de produtos, incluindo abóbora leite, alface, banana pacovã, berinjela, cebolinha, coentro, couve, espinafre, feijão-de-metro, mamão havaí, milho verde, pepino, quiabo, rúcula e tucumã.

A assistente social Daiane Franco, da Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família (Amaff), expressou sua gratidão pela doação e destacou a importância desses alimentos para as famílias atendidas. “Toda doação é bem-vinda, especialmente agora. Temos famílias que estão contando com esses alimentos neste exato momento”, ressaltou Daiane.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa do Governo Federal executada no Amazonas pelo Governo do Estado, por meio da Sepror. Seu objetivo é incentivar a produção local da agricultura familiar, proporcionando uma fonte de renda sustentável para os agricultores e suprindo as necessidades alimentares das pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas nos programas locais.

A entrega dessas toneladas de alimentos não apenas representa um apoio tangível às comunidades carentes, mas também reflete o compromisso do Governo do Amazonas em promover a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável em toda a região.