Brasil enfrenta Venezuela nesta quinta-feira

Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 com 100% de aproveitamento após oito jogos disputados, a Seleção volta a campo na noite desta quinta-feira contra a lanterna da competição. Às 20h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta a Venezuela, no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, pela 11ª rodada da competição.

A Globo, o SporTV e o ge transmitem a partida ao vivo para todo o Brasil.

Apesar da diferença de 20 pontos entre as seleções na classificação das Eliminatórias, o Brasil não teve facilidade contra a Venezuela no primeiro turno. Em duelo no Morumbi, em novembro do ano passado, a equipe comandada por Tite conseguiu uma vitória magra, por 1 a 0. Já na estreia da Copa América deste ano, obteve placar mais elástico: 3 a 0.

Mesmo com apenas 21% da população com a vacinação contra a Covid-19 completa, a Venezuela decidiu vender ingressos para esse jogo. Cerca de 8 mil entradas foram disponibilizadas e, até a véspera da partida, ainda não tinham sido esgotadas.

O Brasil tem ótimo retrospecto diante dos venezuelanos, que só ganharam uma vez em 27 confrontos. Foram 23 triunfos do time canarinho e três empates.

Vale lembrar que os quatro primeiros colocados das Eliminatórias se classificam para a Copa do Mundo do Catar – o quinto lugar disputa a repescagem. O matemático Tristão Garcia calcula em 99% as chances de classificação brasileira.

Trasmissão: o jogo terá transmissão da TV Globo, com narração de Galvão Bueno e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. O SporTV também exibe a partida, com narração de Milton e comentários de Maurício Noriega e Paulo Nunes.

Fonte: G1