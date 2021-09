Brasil fica em 8° lugar no quadro de medalhas das Olimpíadas e Paralimpíadas

Olimpíadas e Paralimpíadas são dois eventos diferentes, mas que são realizados no mesmo ano e na mesma cidade. Cada um com suas características e regras, mas com o mesmo objetivo: conquistar medalhas. Em um quadro que soma os resultados das duas competições, o Brasil aparece em oitavo lugar, com 29 ouros, 26 pratas e 38 bronzes.

O Brasil terminou a campanha nas Olimpíadas com a melhor campanha da história: sete ouros, seis pratas e oito bronzes, somando 21 pódios e ficando na 12ª posição do quadro de medalhas. Nas Paralimpíadas, também o melhor desempenho de todos os tempos: 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, em sétimo lugar.

Se somarmos os dois eventos, o Brasil aparece na oitava posição, atrás das grandes potências China, EUA, Rússia (comitê russo) e Grã Bretanha, dos donos casa Japão, e também da Holanda e da Austrália, países que conseguiram ótimos desempenhos nos dois eventos.

A Ucrânia, que é uma potência paralímpica, terminou em sexto lugar no quadro geral, mas que levou apenas um ouro nas Olimpíadas é a “surpresa” da tabela. Só está no top 10 do quadro que contempla os dois eventos por conta das Paralimpíadas, já que nas Olimpíadas, apesar do alto número de medalhas (19), levou apenas um ouro.

A ausência da Alemanha é um marco. Nona colocada nas Olimpíadas, com o pior desempenho desde a reunificação, e décima segunda nas Paralimpíadas, a pior colocação da história, o país teve um ciclo bem abaixo do esperado e sequer aparece na tabela elaborada acima.

Fonte: G1