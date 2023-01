Caio André realiza reunião de alinhamento com gabinete parlamentar

Encontro dá pontapé nos trabalhos de Caio tanto como vereador como presidente da Casa Municipal

O vereador Caio André (PSC), presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), realizou uma reunião de alinhamento com integrantes do gabinete parlamentar nesta terça-feira (10/01). O encontro oficializa o início dos trabalhos para as atividades de Caio André como vereador e como presidente da Casa Municipal.

“Nós somos uma família de homens e mulheres de bem e todos imbuídos de um só objetivo que é fazer Manaus um lugar melhor para se viver”, afirmou o vereador durante as boas-vindas à equipe.

Empossado presidente da Câmara Municipal no início do mês, Caio André cumpriu o cargo de prefeito de Manaus em exercício por dois dias, período que sancionou seis Projetos de Lei e abriu o Carnaval de Manaus 2023 ao recepcionar a boneca Kamélia.

Com o objetivo de aproximar a população da Casa Municipal, o vereador começou a implementar melhorias. Entre elas a reformulação da grade de programação da TV Câmara (canal 6.3 na TV aberta) e da Rádio Câmara (105.5 FM).