Caixão da rainha Elizabeth 2ª chega a Edimburgo, capital da Escócia

O caixão da rainha Elizabeth 2ª em seu cortejo fúnebre chegou ao Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, capital da Escócia, por volta das 16 horas do horário local (12 horas em Brasília) neste domingo (11).

O cortejo saiu do Castelo de Balmoral, onde a monarca morreu na última quinta-feira (8). O caixão descansará na sala do trono Palácio de Holyroodhouse, antes de ser carregado em procissão para a Catedral de Saint Giles na segunda-feira (12). Na terça-feira, irá de avião para Londres.

Acompanhado pela filha da rainha, a princesa Anne, o cortejo deste domingo abriu caminho através de campos, aldeias e pequenas cidades.

Milhares de pessoas já se reuniram nos palácios reais desde a morte de Elizabeth 2ª e grandes pilhas de flores estão se acumulando em meio às homenagens.

O então príncipe Charles tornou-se rei imediatamente após a morte de sua mãe e foi oficialmente proclamado como novo monarca no último sábado (10).

Proclamações semelhantes estão ocorrendo em todo o Reino Unido e nos outros 14 reinos dos quais Charles é agora chefe de Estado, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.

A rainha subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei George 6º, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos. Sua coroação ocorreu um ano depois.

Funeral

Em Londes, haverá uma procissão quando o caixão for transferido do Palácio de Buckingham para Westminster Hall, na quinta-feira (15), onde ficará até a manhã do funeral, que acontecerá na Abadia de Westminster, na segunda-feira (19).

O dia do funeral da rainha será feriado no Reino Unido, anunciaram as autoridades. Charles 3º, de 73 anos, é agora o 41º monarca de uma linhagem que remonta ao rei Guilherme, o Conquistador, que conquistou o trono inglês em 1066.

