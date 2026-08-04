terça-feira, 4 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Brasil Calote de Milei: Argentina deixa de pagar dívida de R$ 63 milhões...

Calote de Milei: Argentina deixa de pagar dívida de R$ 63 milhões ao Brasil

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

A Casa de Moneda da Argentina, vinculada ao governo de Javier Milei, descumpriu um acordo firmado com a Casa da Moeda do Brasil e não pagou as duas primeiras parcelas de uma dívida de R$ 63,6 milhões, referente a contratos de impressão de cédulas executados entre 2021 e 2023.

As parcelas venceram em junho e julho deste ano e não foram quitadas, segundo apuração do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.


O calote e a dívida

Segundo Lauro Jardim, a Casa de Moneda da Argentina está descumprindo um acordo firmado com a Casa da Moeda do Brasil para encerrar um litígio envolvendo contratos de impressão de cédulas executados entre 2021 e 2023.

O entendimento foi assinado em dezembro do ano passado e reconhece uma dívida equivalente a R$ 63,6 milhões.

Pelo acordo, a estatal argentina assumiu o compromisso de pagar o débito de forma parcelada. O problema é que as duas primeiras parcelas, com vencimento em junho e julho deste ano, não foram pagas, de acordo com Jardim.

O acordo foi costurado para encerrar uma disputa arrastada entre as duas estatais, originada nos contratos de impressão de cédulas do período 2021-2023.

Ainda em 2023, segundo Jardim, a Casa de Moneda já havia deixado de cumprir compromissos relacionados à produção de cédulas de pesos impressas no Brasil, acumulando pendências também com outros fornecedores.

Fonte: msn

Artigo anteriorO Bolsa Família ‘incomoda o bolsonarismo’ e é severamente atacado com a chegada das eleições
Próximo artigo“Vamos tirar o Amazonas da UTI”, afirma David Almeida ao lançar plano de governo

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.