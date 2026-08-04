“Vamos tirar o Amazonas da UTI”, afirma David Almeida ao lançar plano de governo

O candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante, David Almeida, apresentou nesta segunda-feira (3/8), no palco do Teatro Manauara, o plano de governo “Pra Cima, Amazonas – Energia e Coragem para o Amazonas Prosperar”. Estruturado em nove eixos estratégicos, o documento tem como foco a modernização da administração pública, a descentralização dos serviços essenciais, o fortalecimento da economia e a redução das desigualdades entre Manaus e os municípios do interior.

O evento reuniu lideranças partidárias que integram o arco de alianças do Avante, além de pré-candidatos e apoiadores da chapa. O plano de governo teve coordenação de Arnaldo Grijó, responsável pela sistematização das propostas construídas a partir das contribuições de especialistas, lideranças políticas e representantes de diversos segmentos da sociedade amazonense.





Zerar a fila do Sisreg

A prioridade número um do governo David Almeida será a saúde. O plano prevê zerar a fila do SisReg, ampliar e modernizar a rede estadual de saúde, fortalecer hospitais e prontos-socorros e regionalizar o atendimento especializado, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para Manaus. O conjunto de propostas para a área foi denominado “Avança Saúde Amazonas” e é tratado como uma das principais bandeiras do programa de governo.

Durante o lançamento, David Almeida afirmou que a saúde pública será o maior desafio de sua gestão e destacou a experiência da candidata a vice-governadora, Dra. Shadia Fraxe, para liderar a transformação do setor.

“O Amazonas está doente e nós precisamos de uma especialista para tirar o Amazonas da UTI.”

Auxilio Estadual em dobro

Na área social, David propõe dobrar o valor do Auxílio Estadual Permanente, elevando o benefício de R$ 150 para R$ 300 mensais, além de ampliar políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

O plano também coloca a segurança pública entre os principais desafios do Estado. As propostas incluem o reforço do efetivo da Polícia Militar, a ampliação da presença policial no interior e o incentivo à criação de Guardas Municipais armadas, em parceria com as prefeituras, como estratégia de enfrentamento à criminalidade e às organizações criminosas.

No campo econômico, o documento parte do diagnóstico de que a maior parte da riqueza produzida no Amazonas permanece concentrada em Manaus. Como resposta, propõe um novo ciclo de desenvolvimento baseado na valorização do interior, na geração de emprego e renda, no fortalecimento da Zona Franca de Manaus e na expansão da bioeconomia, aproveitando o potencial dos recursos florestais de forma sustentável.

Na educação, o plano prevê ações para elevar os indicadores de aprendizagem, reduzir as desigualdades educacionais e ampliar o acesso à educação de qualidade em todas as regiões do Estado, considerando os desafios logísticos e territoriais característicos da Amazônia.

O documento está organizado em nove eixos estratégicos: Gestão Pública; Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura; Educação; Saúde; Segurança; Desenvolvimento Social; Meio Ambiente; e Interior Forte e Sustentável.

Construção coletiva

A candidata a vice-governadora, Dra. Shadia Fraxe, afirmou que participou diretamente da elaboração das propostas para a área da saúde e destacou o compromisso da chapa com a execução do programa.

“Eu tive a honra de participar da escrita de muitas páginas da saúde. Quero dizer a vocês que cada página foi escrita com imensa responsabilidade e com o compromisso de que este será o nosso guia. Este é o maior e mais desafiador compromisso que eu assumo ao lado do David e, se Deus quiser, no próximo ano, junto com o nosso prefeito Renato Júnior, queremos conseguir realizar tudo o que está previsto neste plano.”

Dois prefeitos

O prefeito de Manaus, Renato Júnior, reforçou a parceria que pretende estabelecer com o governo do Estado, a partir de 2027.

“Eu não tenho dúvida que a partir do próximo ano, ao invés de um prefeito, Manaus terá dois prefeitos com o David governador. Chega de governadores que não ouvem e não dialogam com o povo de Manaus. Nós queremos um governador que sinta as dores do povo de Manaus, que tenha empatia com o povo de Manaus e que trabalhe pelo povo de Manaus”.

Resultados

Ao encerrar o evento, David Almeida afirmou que sua trajetória administrativa credencia a apresentação de novas propostas para o Estado. Ele também fez um comparativo entre os indicadores de Manaus e do Amazonas para defender a necessidade de mudança na administração estadual.

“Entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, apenas um é da Região Norte: a Maternidade Moura Tapajóz. Enquanto Manaus tem a quinta melhor educação do país, o Amazonas ocupa a última colocação no Enem.”

Na sequência, reforçou a principal mensagem de sua campanha.

“Nós não vendemos sonhos, nós entregamos resultados. Só quem fez pode prometer mais.”