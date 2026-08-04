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Pajé é morto com cerca de 15 tiros após grupo criminoso invadir casa na Colônia Terra Nova

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Redação 2
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Foto: Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem identificado como Demerson Oliveira da Silva, conhecido como “Pajé”, foi assassinado com cerca de 15 disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (3), na rua Pialzinho, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava dentro da residência de familiares quando aproximadamente sete homens armados invadiram o imóvel. Os criminosos retiraram Demerson do banheiro, onde ele havia tentado se esconder, e iniciaram uma série de agressões. Em seguida, efetuaram diversos disparos contra ele.


Após os tiros, os suspeitos ainda jogaram a vítima do segundo andar da residência. Demerson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações repassadas à polícia, o homem havia sofrido um atentado há cerca de dez dias no interior do Amazonas. Desde então, estava escondido na casa de familiares, na Colônia Terra Nova, em busca de proteção.

Equipes da perícia realizaram os procedimentos no local do crime, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida, e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Por Correio da Amazônia

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