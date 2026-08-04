Manaus inicia elaboração de Plano Municipal de Turismo com participação do setor

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (3), a construção do Plano Municipal de Turismo, documento que deverá orientar políticas públicas, programas e ações para fortalecer o turismo na capital amazonense.

A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae-AM). A primeira oficina de elaboração do plano ocorre no auditório do mirante Lúcia Almeida e reúne representantes do poder público, empresas, entidades do setor turístico, instituições de ensino e pesquisa e organizações da sociedade civil.





Durante dois dias de atividades, os participantes vão analisar o cenário atual do turismo em Manaus, identificar desafios e oportunidades e discutir estratégias para ampliar a competitividade e a sustentabilidade do setor.

Segundo o titular da ManausCult, Márcio Braz, a participação dos diferentes segmentos da cadeia turística é fundamental para definir políticas públicas alinhadas às necessidades da cidade.

A diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, destacou que o planejamento pode contribuir para transformar o potencial turístico da capital em oportunidades de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização ambiental e cultural.

O documento será desenvolvido com apoio de consultoria técnica especializada contratada pelo Sebrae-AM. A equipe ficará responsável por conduzir a metodologia das oficinas, organizar as contribuições apresentadas e elaborar a versão final do plano.

A vice-presidente de Turismo da ManausCult, Oreni Braga, ressaltou que a construção coletiva pretende estabelecer uma base para um turismo mais organizado e preparado para os próximos anos.

Ao final do processo, a expectativa é que o Plano Municipal de Turismo sirva como instrumento para direcionar investimentos, estimular o empreendedorismo, ampliar a geração de emprego e renda e fortalecer Manaus como destino turístico nos mercados nacional e internacional.

A iniciativa também busca valorizar o patrimônio histórico, cultural e natural da capital, além de incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades para empreendedores e trabalhadores do setor.