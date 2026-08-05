SP recebe pela primeira vez Encontro dos Bumbás e amplia presença da cultura amazônica no Sudeste

A cultura do Festival de Parintins terá, pela primeira vez, um grande encontro dedicado aos bois-bumbás em São Paulo. O Encontro dos Bumbás será realizado no dia 22 de agosto, no Carioca Club, em Pinheiros, e deve reunir mais de 1,2 mil pessoas, entre artistas, admiradores e integrantes da comunidade amazônica que vivem na capital paulista.

O evento é organizado pelo Sampa Tribal e foi criado para atender ao crescente interesse pela cultura amazônica fora da Região Norte. A iniciativa começou em 2021, com encontros mensais de pessoas ligadas aos bois Caprichoso e Garantido, e ganhou proporções maiores ao longo dos anos, reunindo música, dança e manifestações tradicionais do Festival de Parintins.





Com mais de 95% dos ingressos vendidos, a expectativa é de lotação no evento, que terá apresentações de artistas conhecidos no cenário do boi-bumbá, como Leonardo Castelo, Sebastião Júnior, Edmundo Oran e Prince.

Segundo a fundadora do Sampa Tribal, Camila Penteado, o Encontro dos Bumbás surgiu a partir do crescimento da comunidade que acompanha a cultura de Parintins em São Paulo.

A programação também representa uma expansão do tradicional Bar dos Bumbás, evento mensal promovido pelo projeto e que reúne cerca de 200 pessoas por edição. A proposta agora é concentrar em um único espaço artistas e manifestações da cultura amazônica em uma experiência voltada ao público paulista.

Além da realização de eventos, o Sampa Tribal promove workshops, experiências gastronômicas e apresentações ao longo do ano. Atualmente, a iniciativa reúne uma comunidade de quase 10 mil pessoas e busca manter vivas, em São Paulo, as tradições do Festival de Parintins.

A realização do Encontro dos Bumbás reforça a presença da cultura amazônica no Sudeste e cria uma ponte entre o Amazonas e os milhares de nortistas que vivem na região. A iniciativa também busca apresentar as tradições do boi-bumbá a novos públicos e fortalecer a identidade cultural amazônica fora da Região Norte.