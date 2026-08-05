Roberto Cidade retira verbas da Saúde, Prato Cheio e Terceira Idade para ‘cobrir rombo’ deixado por Wilson Lima

Roberto Cidade remaneja verbas da Saúde, Prato Cheio e Terceira Idade para remanejar R$ 16,7 milhões no AM

O pré-candidato à reeleição e governador tampão do Amazonas, Roberto Cidade (UB), retirou verbas de ações essenciais em saúde pública, suporte à terceira idade, saneamento básico e projetos ambientais no Estado do Amazonas, por meio do Decreto nº 54.824, para suplementar o caixa do Estado, depois do “rombo” deixado pelo seu antecessor e candidato ao Senado, Wilson Lima.





A principal redução ocorreu na área da Saúde Pública, na qual o governo estadual cortou repasses destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

A medida sacrificou dotações do programa Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, além de retirar verbas direcionadas à Atenção às Urgências, Emergências e Hospitais e ao atendimento de Assistência à Saúde em Cardiologia de Alta Complexidade, enfraquecendo o custeio direto de exames, tratamentos contínuos e atendimentos hospitalares especializados.

Terceira Idade

Na área de Assistência Social e Proteção à Terceira Idade, os cortes atingiram expressivamente a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FunATI). A gestão governamental zerou o orçamento alocado no programa de Formação e Capacitação de Recursos Humanos para a Terceira Idade, paralisando iniciativas de qualificação e suporte voltadas a idosos no Estado.

Outro setor impactado foi o de Sustentabilidade e Recursos Hídricos, que sofreu anulações de verbas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) voltadas para ações de Gestão dos Recursos do Fundo de Recursos Hídricos, prejudicando o monitoramento e o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas amazonenses.

Prato cheio

Ademais, no setor de infraestrutura e serviços básicos, o remanejamento reduziu a verba para a Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Restaurantes e Prato Cheio vinculados à infraestrutura de apoio, além de cortar recursos destinados a obras de Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização do Sistema Viário Urbano, reduzindo investimentos previstos para a mobilidade urbana e o saneamento básico nos municípios.

Despacho Governamental: