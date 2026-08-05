Prefeitura de Manaus reforçou, durante reunião realizada na terça-feira, 4/8, com associados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), a importância do diálogo permanente entre o poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento urbano de Manaus.

No encontro, na sede da Ademi, com a participação do diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, e do vice-presidente Pedro Paulo Cordeiro, foram abordados temas relacionados ao planejamento urbano, ao mercado imobiliário e aos processos de licenciamento, além da revisão do Plano Diretor da capital.





Para Antonio Peixoto, a aproximação com entidades representativas do setor é fundamental para construir soluções que contribuam para o desenvolvimento econômico e urbano da capital. “O Implurb entende que essa relação entre o poder público e a iniciativa privada é extremamente importante porque, afinal de contas, a gente deve pensar na sociedade de uma maneira geral. A Ademi é uma associação importante que engloba o mercado imobiliário, uma grande parcela da economia faz parte da construção civil, do mercado imobiliário, dos incorporadores”, afirmou.

Segundo ele, o diálogo pode contribuir para aprimorar legislações, destravar processos e desburocratizar procedimentos. “Estamos construindo diálogos, desenvolvendo ideias para que a gente possa melhorar, inclusive, legislações para destravar, desburocratizar e desenvolver a nossa cidade”, destacou.

O presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, ressaltou que a entidade está aberta ao diálogo institucional com os órgãos públicos. “A Ademi busca sempre esse diálogo com as entidades para que possamos, claro, melhorar os processos de licenciamento e tornar o ambiente de negócios para o setor imobiliário cada vez melhor”, disse.

A reunião também contou com a apresentação e discussão de dados da pesquisa de mercado do primeiro semestre, que reúne informações sobre lançamentos, vendas e estoque do setor. A aproximação ocorre em continuidade às discussões para a revisão do Plano Diretor de Manaus, processo que reúne contribuições de diferentes segmentos da sociedade para atualizar as diretrizes de crescimento e desenvolvimento da capital.

Revisão

A revisão do Plano Diretor visa reunir regras e diretrizes que vão nortear o desenvolvimento da cidade pelos próximos anos. Entre os principais eixos da proposta, estão o estímulo ao adensamento populacional ao longo dos corredores de transporte público e a promoção de edifícios de uso misto, com fachadas ativas voltadas para os espaços públicos.

A ideia é favorecer uma cidade mais conectada, viva e acessível para os cidadãos. A pauta ambiental ganha destaque, com ações voltadas à ampliação e preservação de áreas verdes, criação de novos parques e recuperação de áreas de preservação permanente, inclusive com instrumentos que incentivem a proteção de áreas privadas.

A revisão é prevista pelo Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001). O Plano Diretor de Manaus é de 2002, tendo sua primeira revisão em 2014, e atualizações em diversas leis feitas em 2016 e 2019, tendo hoje um documento consolidado com as mudanças em versão digital disponível para consulta pública. No site do Implurb, está disponível a versão para consulta e download (implurb.manaus.am.gov.br), em PDF interativo, para acesso pelos sistemas iOS, Android e Windows.