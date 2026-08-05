Festival do Mocambo contará com estrutura e mais de 70 profissionais em atuação

A Secretaria Municipal de Saúde de Parintins prepara uma ampla estrutura de atendimento para o Festival Folclórico do Mocambo do Arari, que acontece neste fim de semana, nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Segundo a Prefeitura de Parintins, cerca de 70 profissionais estarão envolvidos na operação, garantindo assistência à população da comunidade e aos milhares de visitantes esperados para o evento.

De acordo com a coordenadora da Saúde Rural, Adna Batalha, o planejamento reúne equipes da UBS Fluvial Lígia Loyola, da Vigilância em Saúde, da UBS Ilarina Reis, Serviço de Resgate, além do apoio logístico com veículos e motoristas.





O plano também contempla materiais, insumos e escalas de plantão para assegurar o funcionamento da rede de atendimento durante os três dias de programação.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues destacou que o trabalho preventivo começou antes da abertura do festival, com ações da Vigilância Sanitária e da equipe de Zoonoses, seguindo o modelo adotado no Festival de Parintins. “Estamos preparando toda a estrutura para receber tanto a população da região quanto os turistas que vêm prestigiar o Festival do Mocambo. O prefeito Mateus Assayag determinou uma organização ampla para oferecer uma estrutura de qualidade durante todo o evento”, afirmou.

Na área assistencial, a Secretaria de Saúde manterá equipes da UBS Fluvial Lígia Loyola e da Atenção Primária em regime de plantão 24 horas, durante os três dias de festa, garantindo atendimento de urgência e emergência sempre que necessário. A estrutura ampliada busca assegurar tranquilidade aos brincantes, moradores e visitantes, consolidando o suporte à saúde como parte essencial da organização do Festival Folclórico do Mocambo do Arari.