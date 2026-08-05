Sine Manaus lidera ranking nacional de inserção no mercado de trabalho

O Sine Municipal de Manaus, gerenciado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), da Prefeitura de Manaus, alcançou o 1º lugar no ranking nacional de eficiência nos encaminhamentos do Ministério do Trabalho. Com um índice de 84,39%, a capital amazonense lidera isoladamente o desempenho entre as entidades conveniadas do país no primeiro semestre de 2026.

Os dados, extraídos do Painel de Desempenho do sistema do Ministério do Trabalho (Bgimo), mostram uma ampla vantagem em relação aos demais municípios brasileiros. O segundo colocado no indicador de eficiência, o Sine de Campina Grande (PB), registrou 48,64%, seguido por São Bernardo do Campo (SP), com 36,96%.





No balanço consolidado de janeiro a junho deste ano, o Sine Manaus registrou 2.631 trabalhadores inscritos e ofertou 4.215 vagas de emprego. Do total de 3.924 encaminhamentos realizados para processos seletivos, 3.542 pessoas foram efetivamente colocadas no mercado de trabalho.

Para o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a liderança no ranking nacional reflete o compromisso contínuo da administração com a empregabilidade na capital.

“Estar no topo do ranking nacional de eficiência do Ministério do Trabalho não é apenas um indicador numérico, é a prova de que o Sine Manaus cumpre com excelência o seu papel social. Sob a orientação do prefeito Renato Junior, modernizamos o atendimento, fortalecemos as parcerias com o setor produtivo e garantimos que o trabalhador manauara não apenas dispute uma vaga, mas saia encaminhado com chances reais de contratação. Esse resultado reflete o empenho da nossa equipe na Semtepi e renova a nossa responsabilidade de continuar gerando oportunidade e dignidade para as famílias da nossa cidade”, destacou Alonso Oliveira.

Para conferir as vagas disponíveis diárias e realizar cadastro ou atualização profissional, o cidadão pode comparecer a uma das unidades do Sine Manaus (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) portando documento com foto, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

As vagas são divulgadas todos os dias pelo site e redes sociais da Prefeitura de Manaus. Para concorrer a uma dessas vagas não precisa efetuar nenhum tipo de pagamento, pois todos os serviços do Sine são gratuitos.