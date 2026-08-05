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TCE-AM divulga resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da residência

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Redação 5
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Foto: Filipe Jazz

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou, nesta terça-feira (4), o resultado da análise dos recursos referentes ao gabarito preliminar da prova objetiva do II Processo Seletivo Público do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). O documento foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico (DOE).

As provas foram realizadas no último dia 26 de julho e contaram com a participação de 817 candidatos, que disputam 30 vagas, sendo 20 para a Residência Jurídica e 10 para a Residência Contábil, além de cadastro de reserva.


Após a análise dos recursos apresentados, a Comissão Organizadora deferiu parcialmente os pedidos relacionados à prova da Residência Jurídica, promovendo a atualização do gabarito preliminar. Na Residência Contábil, o gabarito foi mantido após a análise dos pedidos.

As respostas individualizadas aos recursos serão encaminhadas aos candidatos por e-mail nesta quarta-feira (5), conforme informado pela Comissão.

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para o dia 7 de agosto. Já o resultado preliminar da prova discursiva deverá ser divulgado em 8 de setembro, enquanto o resultado final do processo seletivo permanece previsto para 30 de setembro.

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