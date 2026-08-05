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Fluminense e Vasco decidem vaga na Copa do Brasil em clássico no Maracanã

Por
Redação 5
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Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Vasco e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (5) para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca, válido pelo jogo de volta das oitavas de final, será disputado no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir


A partida terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV (TV), Premiere (pay-per-view), Amazon Prime Video (streaming) e ge TV, no YouTube.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner e David (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.

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