Fluminense e Vasco decidem vaga na Copa do Brasil em clássico no Maracanã

Vasco e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (5) para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca, válido pelo jogo de volta das oitavas de final, será disputado no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo e SporTV (TV), Premiere (pay-per-view), Amazon Prime Video (streaming) e ge TV, no YouTube.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner e David (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.