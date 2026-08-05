Farmácias ampliam papel na assistência à saúde e reforçam oferta de serviços em Manaus

As farmácias brasileiras deixaram de ser apenas locais para a compra de medicamentos e passaram a desempenhar um papel cada vez mais relevante na assistência à saúde. Somente entre janeiro e março deste ano, as redes associadas da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) realizaram cerca de 3,6 milhões de atendimentos em serviços como vacinação, testes rápidos e exames clínicos, média de aproximadamente 40 mil procedimentos por dia. Em Manaus, essa transformação também já faz parte da rotina dos consumidores.

Segundo o supervisor farmacêutico da rede Santo Remédio, Jhonata Vasconcelos, a ampliação dos serviços acompanha uma mudança na forma como a população busca cuidados básicos de saúde.





“A farmácia hoje precisa ter um olhar muito mais ampliado para a saúde do paciente. Isso explica a oferta cada vez mais comum não somente de medicamentos, mas de vacinação, exames e orientação farmacêutica”, afirma.

A tendência acompanha uma mudança observada em todo o país. Em 2025, as empresas associadas à Abrafarma realizaram cerca de 10 milhões de serviços clínicos e 6,8 milhões de atendimentos em aproximadamente 1.500 cidades brasileiras, consolidando as drogarias como um importante ponto de acesso a cuidados básicos de saúde.

Da botica aos serviços

Embora essa realidade pareça recente, a origem das farmácias remonta às antigas boticas da Europa medieval, estabelecimentos dedicados principalmente à manipulação de medicamentos. Séculos depois, esses espaços voltam a passar por uma transformação, ampliando sua atuação para serviços clínicos, vacinação e orientação em saúde.

Essa evolução ganhou impulso no Brasil com a Lei nº 13.021, de 2014, que reconheceu farmácias e drogarias como unidades de prestação de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, abrindo caminho para a expansão dos serviços oferecidos atualmente.

Em Manaus, a rede Santo Remédio acompanha esse movimento ao disponibilizar salas para vacinação, exames e outros serviços de assistência farmacêutica.

“Alguns dos nossos serviços mais procurados são vacinação, especialmente contra a influenza, e testes de gravidez. Também realizamos teste rápido para covid-19, perfil lipídico, que avalia a gordura no sangue, teste de glicemia, além da aplicação de vacinas contra dengue, febre amarela e hepatite, entre outras”, explica Vasconcelos.

Complemento ao cuidado

Apesar da ampliação da assistência nas farmácias, o farmacêutico ressalta que esses serviços não substituem o acompanhamento médico, principalmente em situações que exigem avaliação especializada.

“Vemos as farmácias como espaços de saúde mais próximos da casa do paciente, muitas vezes mais acessíveis por não ser preciso agendar atendimento. Mesmo assim, o acompanhamento médico continua sendo necessário. Inclusive nossos exames remotos geram um registro para que o paciente leve o resultado ao médico e receba uma avaliação mais detalhada”, explica.

A facilidade de acesso, o atendimento sem necessidade de agendamento e a presença crescente de farmacêuticos habilitados para prestar orientações fazem com que esses estabelecimentos assumam um papel complementar na rede de saúde, contribuindo para ampliar o acesso da população a serviços preventivos e de monitoramento de condições clínicas.

O Dia Nacional da Farmácia é celebrado em 5 de agosto e faz referência à fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos, em 1941. A data coincide com o Dia Nacional da Saúde, instituído em homenagem ao sanitarista Oswaldo Cruz, cuja atuação foi decisiva no combate a epidemias e no desenvolvimento da saúde pública brasileira.