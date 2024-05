Campanha de doação de sangue no MPAM: Mais de 200 vidas salvas no Amazonas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), em colaboração com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), realizou na última terça-feira (21) uma campanha voluntária de doação de sangue. O evento aconteceu no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, localizado na sede do MPAM, e contou com a participação de mais de 120 servidores e colaboradores.





A subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Administrativos (SubAdm), Lílian Maria Pires Stone, organizadora do evento, destacou o surpreendente engajamento dos participantes. Após um rigoroso processo de triagem, 57 doadores foram habilitados, cada um contribuindo com uma bolsa de 450 ml de sangue. Com essa ação, estima-se que até 228 pessoas possam ser beneficiadas, já que cada doação pode salvar até quatro vidas.

O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, incentivador da campanha, expressou sua satisfação com a adesão e enfatizou a importância da ação para aproximar a instituição da sociedade e promover a conscientização sobre a doação de sangue. “Fico muito feliz em ver o MP sediar uma campanha desta natureza, que vai salvar vidas. Agradeço a toda a equipe do Ministério Público, ao Hemoam e aos servidores que contribuíram com uma causa tão importante em nossa sociedade”, afirmou.

Lílian Maria Pires Stone visitou a unidade móvel de coleta de sangue do Hemoam, conhecida como Vampirão, e comemorou o sucesso da campanha “Doar Sangue é Doar Vida”. Devido à alta participação, o horário de coleta, inicialmente previsto para terminar ao meio-dia, foi estendido até as 17h. A subprocuradora também anunciou que o MPAM planeja realizar outras campanhas de doação de sangue ao longo do ano.

Wilmara Raimunda Batista da Silva, diretora de Assistência Social do Hemoam e responsável pela triagem dos doadores, parabenizou o MPAM pela iniciativa e pela adesão dos servidores. Ela destacou a importância das doações para manter o estoque de sangue da Fundação, essencial para a rede hospitalar pública e privada do estado. “Não existe laboratório no mundo que fabrique sangue artificialmente. É um líquido precioso que só pode ser estocado por doações voluntárias, como a que está acontecendo hoje no MP”, explicou.

Cada doador contribui com uma bolsa de 450 ml de sangue, quantidade suficiente para salvar até quatro vidas. Isso é possível porque o sangue doado é processado em componentes como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, beneficiando várias pessoas com uma única doação.

Sobre a Fundação Hemoam

A Fundação Hemoam possui seu hemocentro principal localizado na Av. Constantino Nery, 4.397, em Manaus, e diversos hemonúcleos em municípios estratégicos do interior do Amazonas, incluindo Itacoatiara, Parintins, Coari e São Gabriel da Cachoeira.

Requisitos para Doação

Para ser doador, é necessário estar em boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Jovens de 16 e 17 anos podem doar se estiverem acompanhados por um responsável ou representante legal.

A campanha do MPAM não apenas contribuiu para salvar vidas, mas também ajudou a conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, promovendo um ato de solidariedade e cidadania.