Mulher é atropelada e morre no São Jorge

MANAUS | Uma mulher identificada apenas como Maria, morreu na madrugada desta quarta-feira, (22), após ser atropelada na avenida São Jorge, bairro São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), que esteve no local, a vítima que seria moradora de rua, teria atravessado a via sem tomar a devida atenção vindo a ser atingida pelo carro.

O condutor do veículo parou no local realizando o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU). O corpo foi recolhido para o IML.

Por Correio da Amazônia