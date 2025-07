Carla Zambelli é presa na Itália depois que deputado italiano apontou endereço, diz Ministério da Justiça

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29) na Itália, com apoio da Polícia Federal e da Interpol





O deputado italiano Angelo Bonelli passou o endereço de Zambelli para as autoridades italianas.

“Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, postou Bonelli na rede social X.

Condenação e ordem de prisão

A ordem de prisão definitiva foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 7 de junho. Com isso, foi determinada a execução imediata da pena de 10 anos de prisão em regime fechado, além da perda do mandato parlamentar.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão em regime fechado, além da perda do mandato, por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — crime cometido com auxílio de um hacker contratado por ela.

As investigações apontaram que Zambelli teria usado sua estrutura parlamentar para facilitar o ataque cibernético, inserindo documentos falsos no sistema oficial do Judiciário. A ação foi interpretada como tentativa de constranger ministros do STF.

Gazeta do Povo