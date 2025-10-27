Carreta perde freio atinge caminhões e fere duas pessoas na Av. do Turismo

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (27) na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. De acordo com informações repassadas por policiais militares que atenderam a ocorrência, uma carreta carregada com bobinas de aço perdeu o freio e causou uma sequência de colisões envolvendo outros dois veículos.





Segundo relatos, a carreta atingiu a traseira de um caminhão da empresa Durans e acabou arrastando o veículo por vários metros. Em seguida, colidiu contra um caminhão de pequeno porte, deixando duas pessoas feridas.

As vítimas receberam atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), sendo posteriormente encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital.

Uma equipe do Instituto de Criminalística foi acionada para realizar a perícia e analisar as causas do acidente, incluindo a possível velocidade em que a carreta trafegava no momento da colisão.

Apesar da gravidade do ocorrido, o trânsito na via ficou apenas parcialmente interditado e foi liberado gradualmente após a remoção dos veículos acidentados.

Por Correio da Amazônia