CGM de Manaus inicia planejamento para Plano de Contratações Anual de 2027

A Controladoria-Geral do Município (CGM) de Manaus iniciou os trabalhos para a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2027. A preparação começou com uma reunião de orientação e alinhamento técnico com diretores dos departamentos internos do órgão.

Durante o encontro, foram apresentadas orientações sobre o preenchimento dos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs), etapa considerada essencial para identificar e organizar as necessidades de bens e serviços da CGM para o próximo exercício.





A controladora-geral do município em exercício, Lucilene Viana, destacou a importância do planejamento antecipado para garantir mais eficiência, organização e transparência na administração pública.

Segundo ela, a iniciativa também busca assegurar o cumprimento das normas legais e tornar mais previsíveis as ações do órgão. A proposta é que a CGM seja referência em boas práticas de governança dentro da estrutura municipal.

O planejamento do PCA contribui para evitar contratações emergenciais, reduzir custos administrativos e organizar de forma integrada as futuras aquisições e contratações de serviços. A medida também busca fortalecer a aplicação responsável dos recursos públicos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A primeira etapa do processo ocorrerá entre 1º e 22 de agosto, período destinado à apresentação dos DFDs pelas unidades demandantes. Após essa fase, as demandas poderão ser analisadas tecnicamente, permitindo maior organização dos processos de contratação e licitação previstos para 2027.

A CGM avalia que o planejamento antecipado amplia a capacidade de gestão e contribui para uma administração pública mais eficiente, sustentável e transparente.