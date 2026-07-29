Prefeitura de Parintins lança Cadastro Municipal de Cultura e cinco editais da Política Aldir Blanc

Prefeitura de Parintins realizou na noite desta terça-feira (28), na Casa da Cultura Mestre Jair Mendes, o lançamento oficial das ações do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e da plataforma do Cadastro Municipal de Cultura, mais uma ferramenta que integra a implantação do Sistema Municipal de Cultura em Parintins.

No evento estiveram presentes o prefeito Mateus Assayag, a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, a secretaria Rozenilce Santos, o vereador Fábio Cardoso, representando o Legislativo Municipal, e Miguel Carneiro, representante do coletivo Artrua. O momento também reuniu artistas, produtores culturais, fazedores de cultura, representantes de entidades e a comunidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a execução da Lei Federal nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc.





Durante o lançamento, o prefeito Mateus Assayag destacou a importância da parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Parintins para ampliar os investimentos no setor cultural e fortalecer a economia criativa do município.

“Hoje nós estamos lançando mais um ciclo da Aldir Blanc, nessa parceria da Prefeitura de Parintins com o Governo Federal do presidente Lula. É um projeto de importância gigantesca, não apenas para que nossos artistas mostrem cada vez mais o seu talento, mas também para o desenvolvimento da nossa cidade. É com a arte, o dom e a criatividade do povo parintinense que colocamos Parintins no cenário nacional e internacional, gerando emprego e renda”, afirmou.

Além dos editais, a Secult lançou oficialmente a plataforma do Cadastro Municipal de Cultura, que passa a integrar as ações do Sistema Municipal de Cultura (disponível em cadastrocultural.parintins.am.gov.br).

A ferramenta permitirá que artistas, produtores, coletivos e demais agentes culturais realizem seu cadastro de forma digital, acompanhem a situação cadastral e tenham acesso facilitado aos serviços da Secretaria.

A secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Rozenilce Santos, ressaltou que o momento representa mais um avanço na implementação da Política Nacional Aldir Blanc em Parintins.

“Hoje foi um momento muito especial, em que a Prefeitura de Parintins avança em mais uma etapa da implementação da Política Nacional Aldir Blanc. Já estão disponíveis os cinco editais destinados ao fomento da cultura em nossa cidade. É mais uma demonstração do compromisso da gestão municipal com a política cultural e com os fazedores de cultura de Parintins”, destacou.

As inscrições para os editais têm início nesta quarta-feira (29) e seguem até o dia 26/08.

Para ampliar o acesso às oportunidades, a Secult também promoverá oficinas de elaboração de portfólio e de projetos culturais, voltadas aos artistas e agentes culturais que desejam participar dos editais, além de realizar buscas ativas em diferentes territórios do município para orientar os fazedores de cultura durante todo o processo de inscrição.

Com o lançamento das ações do Ciclo 2 da PNAB, da plataforma do Cadastro Municipal de Cultura e da publicação dos cinco editais, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Secult), fortalece a execução do Sistema Municipal de Cultura e amplia as oportunidades de acesso às políticas públicas, reafirmando seu compromisso com a valorização dos fazedores de cultura e o desenvolvimento da economia criativa no município.