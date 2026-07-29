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Manaus e Japão avançam em projeto para criar praça temática na Colônia Japonesa

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Redação 2
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Foto – Maxwell Oliveira/ Implurb

Após a criação oficial do bairro Colônia Japonesa, em 2025, a Prefeitura de Manaus dá mais um passo para consolidar a identidade urbana da nova região. Na terça-feira, 29/7, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) recebeu o cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, representantes do Consulado do Japão, lideranças da comunidade nipo-brasileira e equipe técnica da autarquia para discutir os próximos projetos urbanísticos voltados ao bairro.

A reunião marcou o início das tratativas para elaboração de estudos técnicos que irão orientar a implantação de uma praça temática, mobiliário urbano e outros elementos inspirados na cultura japonesa, valorizando a história da imigração e fortalecendo os laços históricos entre Manaus e o Japão.


Para o diretor-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, o encontro representa a continuidade de um trabalho iniciado ainda durante o processo de criação do bairro.

“É uma grande honra receber novamente o cônsul-geral Yuichi Miyagawa e toda a delegação japonesa na sede do Implurb. Após a criação do bairro Colônia Japonesa, iniciamos, agora, uma nova etapa desse projeto, voltada ao desenvolvimento de intervenções urbanísticas que valorizem a cultura japonesa e reforcem esse importante patrimônio cultural da nossa cidade. Queremos construir, em parceria com a comunidade, espaços públicos que expressem essa identidade e fortaleçam ainda mais a amizade entre Manaus e o Japão”, destacou Peixoto.

Foto – Maxwell Oliveira/ Implurb

Japão

O cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, ressaltou a importância da continuidade da parceria entre o poder público e a comunidade japonesa.

“Estou muito feliz em participar desta reunião para discutir o desenvolvimento do bairro Colônia Japonesa. Após a criação oficial do bairro, em comemoração aos 130 anos da amizade entre o Japão e o Brasil, damos continuidade a esse trabalho em conjunto com o Implurb e com a comunidade japonesa. Nosso objetivo é desenvolver esse espaço e fortalecer ainda mais os laços de amizade entre o Japão e Manaus”, afirmou.

Nova etapa

O vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro, explicou que a reunião consolida a segunda fase de um projeto iniciado há quase um ano, quando o instituto realizou os estudos técnicos que permitiram a criação oficial do novo bairro.

“A criação do bairro Colônia Japonesa foi um importante reconhecimento à contribuição da comunidade japonesa para a formação e o desenvolvimento de Manaus. Agora, iniciamos uma nova etapa, voltada à elaboração dos estudos para implantação de uma praça temática e de elementos urbanísticos que traduzam essa identidade cultural no espaço público. A proposta é criar uma ambiência inspirada na cultura japonesa, permitindo que o bairro também se consolide como um espaço de convivência, turismo e realização de eventos culturais”, explicou.

Segundo Cordeiro, uma área localizada dentro do próprio bairro já foi definida para receber os estudos preliminares. Após essa etapa, o Implurb desenvolverá os projetos executivos e os respectivos orçamentos, que serão apresentados à comunidade japonesa antes da implantação.

Cooperação internacional

Criado oficialmente em novembro de 2025, o bairro Colônia Japonesa nasceu como uma homenagem aos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, reconhecendo a contribuição da imigração japonesa para o desenvolvimento econômico, industrial, científico e cultural de Manaus.

A nova fase do projeto reforça a cooperação entre a Prefeitura de Manaus, o Consulado do Japão e as entidades representativas da comunidade nipo-brasileira, consolidando um processo que vai além da delimitação territorial e passa a construir uma identidade urbana própria para o bairro, inspirada na cultura japonesa e integrada ao planejamento da cidade.

Participaram da reunião, o cônsul de Cultura do Japão, Hiroaki Aizawa; o presidente da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, Hajime Hattori; o presidente da Associação Koutakukai do Amazonas, Valdir Sato; o diretor-secretário-geral da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, Ken Nishikido; o presidente da REN da Amazônia, Rodrigo Fugii; o presidente do Country Clube, Nobuo Miki; e os diretores da REN da Amazônia, Teishin Guenka e Cláudio Guenka.

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