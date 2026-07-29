Quadrilhas fazem homenagens às tradições amazônicas na abertura do Festival do Mocambo

As quadrilhas, Namorando no Arraiá e Unidos do Bairro de Lourdes prometem abrir em grande estilo o 21º Festival do Mocambo do Arari, levando à arena espetáculos que exaltam a cultura popular, as tradições juninas e a identidade amazônica. As apresentações acontecem na sexta-feira, 7 de agosto, primeiro dia da programação oficial, logo após as disputas dos cordões de pássaros Jaçanã e Pavão Misterioso. A ordem de apresentação será: Namorando no Arraiá e, em seguida, Unidos do Bairro de Lourdes.

Atual campeã do festival, a quadrilha Namorando no Arraiá busca o bicampeonato com o tema “Folguedos Amazônicos”, transformando a arena em um grande arraial inspirado nas manifestações culturais da região Norte. O espetáculo reúne referências ao Festival Folclórico de Parintins, Festribal de Juruti, Carimbó do Pará, Marabaixo do Amapá, Pastorinhas de Parintins, Marujada de Bragança, Freguesia do Andirá, Festival dos Botos e às Cirandas de Manacapuru, celebrando a riqueza e a diversidade dos folguedos amazônicos.





A presidente da quadrilha, Jucinara Souza, destaca que o espetáculo foi pensado para valorizar a identidade cultural da Amazônia e reforçar o papel da quadrilha como agente de transformação social.

“Neste ano buscamos o bicampeonato levando para a arena um grande arraial que reúne os principais folguedos do nosso cenário amazônico. É uma homenagem à diversidade da nossa cultura, mostrando a força das manifestações populares da região. Além disso, a quadrilha tem um papel muito importante na vida dos nossos jovens, promovendo integração, descobertas e fortalecendo o sentimento de pertencimento à nossa comunidade”, informou.

Na sequência, será a vez da Unidos do Bairro de Lourdes, que apresenta o tema “Venha para o Melhor Arraiá”. Neste ano, a quadrilha fará uma homenagem aos tradicionais arraiais das comunidades de Nossa Senhora de Lourdes, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, destacando a forma como os moradores se deslocam de barco para participar das festividades juninas, um costume que faz parte da história e da cultura do Mocambo do Arari. Como novidade deste ano, o grupo contará com uma banda ao vivo, que acompanhará toda a apresentação na arena.

O presidente da quadrilha, Dainler Brenner, conta que o espetáculo presta homenagem às tradições locais e reforça o papel social desenvolvido pelo grupo junto à juventude da comunidade.

“Nosso tema homenageia os arraiais que mantêm viva a tradição junina nas comunidades do Mocambo do Arari. A quadrilha também é um espaço de inclusão e formação para crianças, adolescentes e jovens, funcionando como um importante projeto social que incentiva a cultura, fortalece os laços comunitários e oferece novas oportunidades por meio da arte”, destacou.

As quadrilhas do Mocambo representam um importante instrumento de preservação da cultura popular e de valorização das tradições da comunidade, envolvendo dezenas de brincantes, músicos, costureiras, cenógrafos e voluntários que trabalham durante meses para levar o espetáculo à arena.

O 21º Festival do Mocambo do Arari acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto e é uma realização da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Secult), em parceria com a Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar).