Chico Preto marca ‘adesivaço’ certo de que é sim, candidato ao Senado pelo Avante

Agendando o seu ‘adesivaço’ para hoje (23), o candidato avulso do Avante para o Senado Federal, Chico Preto, garante que a sua candidatura segue de vento em popa, na resistência, na persistência e com a força de quem quer ver o Amazonas nos ‘bons caminhos’.

Mesmo com o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE), de que ele não tem direito de seguir com a candidatura, por não ter participado da convenção do partido, Chico Preto, segue acreditando que é possível defender ‘o outro lado da moeda’, que é a garantia adquirida em razão do Avante não tem candidato inscrito.

Chico Preto diz que, se o MPE entende que ele não participou da Convenção e, por conta disso não tem direito, não tem nada de novo. Todo mundo já sabe. A questão é: o Avante não tem candidato e ele é o postulante à vaga.

“Como não participei da convenção e não estou na ata do Avante, para o MPE não posso ser candidato. Por isso falo em registro avulso de candidatura, em continuar insistindo em ser candidato, mesmo não tendo indicação do meu nome na Ata da convenção, mas por uma questão de direito político”, disse Chico ao Correio da Amazônia.

Presidente do Avante

Ainda de acordo com Chico Preto, ele busca o que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. “Estamos lutando para ter o registro, com o direito de votar e ser votado. Estamos lutando para ter o direito de concorrer uma vaga ao Senado”, afirmou acrescentando, que espera a adesão do prefeito David Almeida à sua candidatura, em breve.

O Avante, partido de Chico Preto, faz parte da coligação que tem como candidato o bolsonarista recém chegado ao Amazonas, Coronel Menezes (PL), que teve uma breve passagem pela Superintendência da Suframa e nenhum histórico de lutas pelo Estado.

Portanto, o Avante não tem candidato e, o prefeito de Manaus é o presidente do partido pelo qual Chico Preto será o candidato ao Senado.

O que o MPE não disse

“O Ministério Público Eleitoral não diz que fui condenado, que roubei da Saúde, que estou nos Maus Caminhos, diz apenas que não estou na convenção do Avante. Neste sentido, assim, vou seguir em busca do meu direito político de cidadão de votar e ser votado”, ressaltou Chico Preto.