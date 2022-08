Brasil confirma os dois primeiros casos de varíola do macaco em bebês

O avanço da varíola do macaco (monkeypox) no Brasil já se dissemina por diversos grupos, incluindo bebês. São Paulo e Bahia registraram neste mês casos de menores de 1 ano de idade infectados.

Em São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou ao R7 que um bebê do sexo masculino de 10 meses apresentou sintomas da doença no último dia 11, com exame posterior que confirmou a varíola do macaco.

“A criança se encontra em isolamento domiciliar e no momento está clinicamente estável e sem sinais de agravamento, com quadro clínico característico para a doença, com febre e lesões cutâneas”, diz a pasta em nota.

Na Bahia, um bebê de 2 meses teve teste positivo para monkeypox no dia 5 de agosto. A Secretaria da Saúde do estado não informou mais detalhes a respeito do caso.

O Boletim Epidemiológico de monkeypox publicado na segunda-feira (22) pelo Ministério da Saúde informa que 20 casos de bebês e crianças de zero a 4 anos haviam sido confirmados até o dia 13.

As crianças são consideradas grupo de risco para varíola do macaco por não terem um sistema imunológico capaz de combater o vírus, embora isso não signifique que todas vão evoluir para quadros graves.» LEIA MAIS

R7