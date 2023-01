CIESA oferece mil bolsas de estudos para cursos de pós-graduação

Acontece agora em janeiro, até o dia 30, mais uma edição do Concurso de Bolsas de Pós-graduação do Centro Universitário CIESA, UniCIESA. Uma ótima oportunidade para todos aqueles que buscam fazer de 2023 um ano diferente. É tempo de retomar, de reinventar-se profissionalmente, de realizar.

O CIESA oferece bolsas de estudo nos cursos de pós-graduação que contemplam um desconto de até 100% durante o curso. A instituição tem 35 anos de tradição, é conceito máximo na avaliação do MEC, genuinamente Amazonense e conta com ótima localização e infraestrutura. São 13 cursos à sua escolha em diferentes áreas do conhecimento.

Na edição passada do Concurso de Bolsas, cerca de 600 pessoas foram contempladas. Para ressignificar seu futuro, a aluna Valdirene Gomes Ferreira garantiu a inserção no curso de Direito Penal e Processual Penal.

Inscrições e resultado

As inscrições são realizadas de forma gratuita, exclusivamente pela internet, no período de 09 de janeiro a 30 de janeiro de 2023, pelo site https://admlsm.wixsite.com/posconcursodebolsas após realizar a inscrição, o candidato deverá enviar cópia do comprovante de escolaridade e do RG. Os candidatos serão selecionados a partir da média total do histórico escolar da graduação.

A lista dos nomes contemplados poderá ser conhecida na segunda-feira (06), no site da pós-graduação Ciesa. Os aprovados deverão realizar a matrícula no curso escolhido até o dia 10 de fevereiro para iniciar as aulas em fevereiro de 2023.

Programa de descontos

Além do concurso de bolsas, a instituição dispõe de um programa de descontos progressivos para as duas modalidades ofertadas, podendo o aluno parcelar o valor integral em até 24 parcelas.