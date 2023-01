Thaís Abdala oferece fragrâncias inspiradas na fauna e flora da Amazônia

Estar num espaço perfumado desperta inúmeras sensações de bem-estar, por isso a marca Thaís Abdala, inaugurada no Manauara Shopping, oferece várias fragrâncias focadas em perfumar ambientes e que foram inspiradas na fauna e flora da Amazônia. A marca genuinamente amazonense se completa com as pinturas artísticas presentes nos frascos e em peças de porcelana pintadas a mão.

Thaís Abdala, proprietária do quiosque, conta que cria fragrâncias com inspirações na floresta amazônica. “A Amazônia possui um dos maiores e mais diversificados biomas do planeta, tendo uma rica biodiversidade de fauna e flora. Busco constantemente trazer um pouco desse universo para a marca”, conta Abdala.

Os visitantes encontram na primeira Pop-up Store da grife localizado no piso Castanheiras, perfumes de ambientes na versão home spray e difusores de ambientes compostas por sete tipos de fragrâncias. Entre as pirâmides olfativas destacam-se as cítricas, amadeiradas, herbais e aromáticas. O grande diferencial da marca é a alta concentração de aroma, trazendo potência e qualidade aos produtos.

Além disso, o espaço tem coleção de itens com o conceito ‘home care’ com sabonete líquido, creme para mãos e corpo, vela perfumada e lenço de seda. Outro conceito inovador próprio da Thaís é o de ‘handmade’, onde peças de porcelana são pintadas a mão de forma artística e exclusiva.

“A nova operação reforça o time das marcas exclusivas do Manauara Shopping. Estamos sempre trazendo novidades para que o público possa vivenciar ótimas experiências de compras”, afirma Izabel Portela, superintendente do Manauara Shopping.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

