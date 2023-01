Estrela do Norte e Grêmio da Amazônia farão a final do Estadual Sub-20 Feminino

Em Manaus, as equipes do Estrela do Norte e Grêmio da Amazônia garantiram classificação para a finalíssima do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20 Feminino da temporada 2022.

Na primeira semifinal, o Estrela do Norte fez um jogo bastante equilibrado com a Tuna Luso de Manaus. O resultado coroou a bela atuação de Nairelis, venezuelana que é craque do time e foi autora de três gols para o Estrela do Norte. Emille também deixou sua marca.

Por outro lado, a Tuna Luso de Manaus vendeu caro a eliminação. O time liderado pelo professor Telson Margarido descontou com Alanis e Julianne.

Outra semifinal – O outro confronto da noite foi marcado por um disparate técnico. O Grêmio da Amazônia, atual campeão da categoria, goleou o Corinthians Manaus por 10 a 2. O destaque da partida foi Martinha, que fez quatro gols para o tricolor. Larissa, Danny, Ana Carolina, Amanda, Kamilly e Vitória completaram o show de bola.

O Timão caboclo, do técnico Bruno Azevedo, descontou com a excelente ala Sara Jane e com Nívia Helem. Pesou a diferença entre as estruturas dos clubes.

Vale troféu – A decisão do Estadual Sub-20 acontece neste sábado, 21 de janeiro, a partir das 13h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. Estrela do Norte e Grêmio da Amazônia reeditam a final de 2021, que teve terminou consagrando a equipe tricolor. A entrada será R$ 5 ou 1 kg de alimento não perecível. O campeão vai representar o Amazonas na Taça Brasil de Clubes da categoria em 2023.

