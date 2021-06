‘Cofrinho’ cheio: Juliette assina contrato com a 1ª cervejaria do Brasil

A campeã do BBB21 acaba de assinar contrato com a Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil, e se torna a porta-voz de Cultura e Tradições.

“Juliette é uma pessoa única e conquistou os brasileiros com sua autenticidade, sempre mostrando sua essência e as histórias e tradições que moveram sua vida. E olhar para algumas tradições como parte importante da nossa identidade é justamente o que temos feito em Bohemia, valorizando o que temos de bom e usando para inspirar novas histórias.

Junto com ela, vamos enaltecer mais a cultura de todas as regiões do país, mostrando como na nossa história estão os aprendizados e a base para trilharmos novos caminhos”, afirma Tetê Chaves, gerente de marketing de Bohemia.

“Para mim é um enorme prazer e privilégio poder ser porta-voz de culturas e tradições da Bohemia. A história dela me inspira por ser a primeira cervejaria do Brasil. Imagina quanta tradição eu não vou aprender e poder contar para todo mundo! Além do mais, esse título de porta-voz de cultura e tradições inclui também uma vontade minha e da Bohemia de contar um pouco sobre cada região do nosso país. Eu não vejo a hora de aprender e dividir. Estou muito feliz, de verdade”, comenta Juliette.

O primeiro passo dessa união começa a ser dado justamente na celebração de uma das festas mais amadas do país: o São João. Para a edição deste ano, Bohemia convida todos a não deixarem de viver a alegria da festa mais esperada do Nordeste, em casa, respeitando as medidas de distanciamento e saúde necessárias para o momento e promovendo ações que prometem não deixar as tradições e a fogueira se apagarem.

Juliette, inclusive, já gravou um comercial que é um convite para que todos entrem no espírito do São João e que será lançado na próxima semana. E assim, juntos, Bohemia e Juliette começam a movimentar tradições e preparar novas surpresas para o público.

Metrópoles