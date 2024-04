Colombianos são pesos com 300 kg de drogas no Tarumã

MANAUS | As Forças de Segurança do Amazonas, em conjunto com a Polícia Federal, deflagraram operação policial, na quinta-feira (18), e prenderam um grupo criminoso, sendo cinco colombianos e um amazonense, com 300 quilos de drogas, entre maconha tipo skunk e cocaína. Parte do material foi apreendido em um condomínio no bairro Tarumã e outro em um estaleiro no bairro Santo Antônio, ambos na zona Oeste.





Participaram da ação policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia Fluvial (Deflu), policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e agentes da Polícia Federal.