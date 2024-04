Produção agrícola pode ter barateamento com novo ramal do Ipiranga

O novo pavimento em 2 quilômetros de extensão do ramal do Ipiranga, na zona Leste, pode beneficiar a produção agrícola. Isso porque os produtores rurais e moradores das redondezas estimam barateamento na produção e venda de hortaliças e peixes escoados para as feiras abastecedoras de Manaus.





“Com certeza faz toda diferença esse trabalho da prefeitura, não só para mim, mas para a comunidade, devido à produção que a gente tem aqui dentro, tanto de alface como de peixes e porcos de criação. Vai facilitar a retirada da mercadoria daqui”, conta a moradora Elisângela da Silva.

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), retornou ao ramal para averiguar as condições da via e atestar a satisfação dos moradores com o serviço de pavimentação recém-prestado.

Na ocasião, o secretário da Semacc, Wanderson Costa, explicou que o trecho pavimentado integra o Polo 1 do Cinturão Verde de Manaus, que tem nove polos, onde a pasta atua implementando mudas de pitaya, calcário e mecanização.

Com o programa “Asfalta Manaus”, mais de 2,7 mil ruas foram atendidas com recapeamento. Dessas, 407 são na zona Leste.