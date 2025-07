Conferência Municipal de Saúde de Parintins acontece nos dias 18 e 19 de julho

Seguem abertas as inscrições online para a 2ª Conferência Municipal de Saúde de Parintins, que será realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2025, no auditório da Escola Municipal Brandão de Amorim. O evento é promovido pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.





A conferência tem como tema “SUS: Desafios Para Fazer Uma Só Saúde com Sustentabilidade, Inclusão e Longevidade” e reunirá representantes da sociedade civil, gestores e profissionais da saúde para discutir propostas que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

“Esse é um espaço fundamental para ouvirmos a população e construirmos juntos um SUS mais eficiente e humanizado. Faça sua inscrição e participe conosco nos dias 18 e 19 de julho. A sua voz é essencial nesse processo. A participação também é aberta ao público no momento da programação”, disse a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Rosa Barbosa.

Durante a conferência, serão debatidas diretrizes para a política municipal de saúde, apreciadas propostas e eleitos os delegados que representarão Parintins na etapa estadual. A organização reforça que a participação da população é fundamental para garantir a efetividade das políticas públicas de saúde.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDGZHtXkuxOD-2PsAFnY7qyI5T-WfpYX1Y1H8uJ0m7E_qDQ/viewform?usp=header