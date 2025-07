Prefeitura leva emissão de ‘PassaFácil’ em área rural de Manaus

Os moradores e estudantes da comunidade Cuieiras, na BR-174, e outras comunidades adjacentes, tiveram a oportunidade de emitir, de forma gratuita, nesta quinta-feira, 17/7, os cartões PassaFácil. A iniciativa faz parte de mais uma etapa do projeto “PassaFácil Aqui”, promovido pela Prefeitura de Manaus, com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), que visa levar o serviço a regiões distantes do centro da cidade.





“A gente sabe das dificuldades de quem mora longe do centro da cidade, por isso, levar esse serviço até a comunidade, é uma forma de cuidado e reconhecimento. O cartão ‘PassaFácil’ não é só um documento, ele representa dignidade, acesso e oportunidade para essas famílias”, ressaltou a vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral.

A ação atendeu mais de 100 pessoas, que compareceram à área próxima à escola municipal Ivan Júnior Saraiva de Barros. A comunidade é atendida pela linha 302 e conta com mais de 600 famílias na área.

Autônoma moradora da comunidade, Liliane Frota Maia, de 44 anos, foi uma das pessoas beneficiadas com a emissão do “PassaFácil Cidadão”. “Eu acho ótimo, porque para a gente que mora aqui tem dificuldade de ir até a cidade, e estamos emitindo sem nenhum custo. Então, só temos a agradecer por estarem nos ajudando a tirar esse documento que é importante e que vai nos dar acesso ao transporte coletivo”, disse.

Presidente da comunidade Cueiras/Tarumã-Açu, José de Oliveira, explicou ser a primeira vez que este serviço é oferecido no local. “A finalidade desse serviço aqui na comunidade é importante, porque é a primeira vez que acontece uma ação dessa, junto com o Sinetran, IMMU e Prefeitura de Manaus. Vai facilitar bastante para quem usa o transporte urbano. Quem mora aqui tem muita dificuldade para se deslocar até o centro da cidade. Moradores de outras comunidades também vieram para serem atendidos, como da Rei Davi, Moriá e Artur Virgílio”, relatou.

As próximas ações de emissão do “PassaFácil” nas comunidades já têm datas marcadas: no dia 22/7, no Nova Cidade; e no dia 24/7, no Parque das Tribos.

A ação é válida apenas para quem deseja emitir a 1ª ou 2ª via dos cartões nas modalidades estudantil e comum. Em casos de vale-transporte, os interessados devem procurar a sede do Sinetram na avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal de Integração 1 (T1), ou ir até o posto do Sinetram no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, na zona Leste de Manaus, em frente ao terminal 4.