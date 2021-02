Conjunto fitness é tendência em academias em 2021

Por Rodolfo Milone

Muitas pessoas têm apostado em academias para realizar suas atividades físicas semanais. Independente do estilo, seja aquelas destinadas à musculação, aeróbico ou crossfit, uma tendência é perceptível: o conjunto fitness está aparecendo cada vez mais e tudo indica que continuará sendo a preferência de muitas mulheres durante 2021.

Não é para menos, uma vez que se sentir confiante com as roupas fitness pode fazer diferença no desempenho da pessoa. E quando se fala de conjuntos, existe um para todos os gostos. É possível encontrar modelos neon, monocromáticos, de cores metálicas, com estampas geométricas ou de elementos da natureza.

Além de beleza e do estilo, o item traz praticidade e conforto para a moda fit, sendo assim uma opção estratégica para se ter no armário.

Praticidade na hora de montar o look

Na hora de escolher o visual para a academia, conjuntos são pedidas práticas e rápidas. Além de a pessoa não perder tempo tentando encontrar um top que combine com a parte de baixo, é possível adquirir grupos com shorts, calças legging fitness e até mesmo shorts-saia. Dessa forma, há um conjunto ideal independente da atividade praticada e da temperatura do ambiente.

Outra vantagem que se destaca nesse item da moda fitness é que conjuntos são versáteis. Com apenas dois ou três pares é possível montar diversas combinações – utilizando o top de um e parte inferior de outro. Isso também representa economia na hora de montar o guarda-roupa de exercício.

Existem outras maneiras de tornar o look ainda mais prático, como apostar em tops cropped maiores, que oferecem mais sustentação, ideais para atividades mais intensas ou ainda em detalhes chaves, como bolso ou short com compartimento para celular.

Por fim, conjuntos são também úteis para serem usados como homewear, em dias de trabalho em casa, quando não se quer ficar de pijama, mas a pessoa precisa de algo confortável para vestir. O tecido e o material, feito para se ajustar ao corpo e permitir movimento, são indicados para isso.

Conjunto fitness reúne conforto e estilo

Conjuntos fitness são garantia de estilo e modernidade para o look de exercício. Para que a pessoa também potencialize o conforto da roupa, há alguns pontos a se atentar. Um deles é o tecido. A preferência deve ir para peças feitas de algodão, poliamida, elastano ou ainda as chamadas “mistas”, que combinam mais de um material. O destaque vai para as peças em dry fit, tecido tecnológico próprio para a prática esportiva.

Peças que possuem potencial de compressão também podem ser indicadas, principalmente para quem realiza exercícios de alta intensidade. Esse recurso garante a recuperação mais rápida do músculo, sendo ideal para evitar dores e incômodos após a atividade física.

Outra forma de potencializar o conforto é por meio de telas aplicadas nas calças leggings. O detalhe permite maior respiração cutânea, além de intensificar a evaporação do suor. Isso quer dizer que o corte telado proporciona a refrigeração do corpo, indicado para pessoas que amam calças leggings, mas sentem muito calor durante a atividade.