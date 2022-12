Copa na Arena: Vacinação contra Covid atraiu torcedores para visita inédita ao estádio

A atualização do esquema vacinal contra Covid-19 durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, atraiu torcedores para ir ao estádio pela primeira vez.

Nesta sexta-feira (09/12), a quinta edição do “Copa na Arena”, promovido pelo Governo do Amazonas, reuniu centenas de apaixonados por futebol e garantiu passeios turísticos temáticos.

Os dez postos de vacinação que levaram os torcedores ao estádio foram parte da estratégia da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus).

Até o final do jogo que tirou o Brasil da disputa pelo título de hexacampeão, foram aplicadas 113 doses. A gratuidade do evento e o acesso à vacinação chamaram a atenção da auxiliar de laboratório químico Mikaela Caldas, de 28 anos. “É a primeira vez que eu estou vindo aqui, aproveitei para vir conhecer e tomar minha vacina”, contou.

Mikaela foi torcer e não deixou passar a oportunidade. “Eu vi no Instagram e também avisaram no meu trabalho, que aqui teria a vacina, e como hoje a gente aproveitou para assistir ao jogo, eu aproveitei também para me vacinar”, destacou a jovem.

Depois de assistir aos quatro jogos do Brasil em casa, Adriana Pereira Picanço, 41, decidiu conhecer o evento, tomar a 4ª dose da vacina e levar o filho à Arena da Amazônia pela primeira vez. Apesar da derrota brasileira, a dupla garantiu elogios ao evento. “Fomos muito bem recebidos, desde a entrada. Não teve fila para vacinar e ficamos satisfeitos com tudo”, afirmou.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou que a ação é apenas uma das estratégias dos executivos estadual e municipal para alcançar a população. “Essa foi mais uma edição de sucesso. É importante lembrar a população de que a vacina está disponível na rotina, de segunda à sábado, nos postos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde”, enfatizou.

Copa na Arena

O projeto “Copa na Arena” abriu os portões da Arena da Amazônia para os apaixonados pelo esporte acompanharem todos os jogos da Seleção Brasileira. Nos quatro primeiros jogos, foram aplicadas 1,2 mil doses de vacina. Ao todo, foram mais de 60 técnicos da FVS-RCP envolvidos na ação nas cinco edições.