Corpo é encontrado em área de mata na Avenida das Flores

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5), em uma área de mata localizada nas proximidades do lixão da Avenida das Flores, no bairro Lago Azul, zona Norte da capital.





De acordo com informações repassadas pela polícia, um morador que procurava frutas na região ouviu o som de um celular tocando vindo do matagal. Ao se aproximar para verificar, acabou encontrando o corpo do homem já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada das equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia criminal, que realizaram os procedimentos técnicos no local.

Por Correio da Amazônia