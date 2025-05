Os 73 anos de Alfredo Nascimento se misturam com a história política de Manaus

Alfredo Pereira do Nascimento é um político brasileiro com ampla trajetória pública e, atualmente, exerce o cargo de deputado federal pelo Amazonas, filiado ao Partido Liberal (PL). Além de parlamentar, ocupa posições de destaque na sigla, como presidente estadual do PL no Amazonas e vice-presidente nacional.





Sua carreira inclui mandatos como prefeito de Manaus, senador, vice-governador do estado e ministro dos Transportes.

Durante suas gestões como prefeito de Manaus (1997–2000 e 2001–2004), dedicou-se à melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Entre os projetos de maior destaque estão o “Manaus Limpa”, voltado para o saneamento básico, os programas de pavimentação de ruas que facilitaram a mobilidade urbana, a criação de áreas de lazer e parques, e ações voltadas à modernização do transporte público.

Atuação Parlamentar e Cargos Anteriores:

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Nascimento participou de importantes Comissões Permanentes, como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e a Comissão de Viação e Transportes (CVT), atuando como titular e suplente em diferentes legislaturas.

Ao longo da carreira, também exerceu os seguintes cargos:

Vice-Governador do Amazonas (1995–1998)

Ministro dos Transportes (2004–2006 e 2007–2011)

Senador da República (2007–2015)

Deputado Federal (2015–2019 e atualmente)

Secretário em pastas municipais e estaduais

Com uma trajetória marcada por importantes contribuições, Alfredo Nascimento consolidou-se como uma das principais lideranças políticas do Amazonas, com forte atuação no desenvolvimento da região.

Fonte: chumbogrossomanaus