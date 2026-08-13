quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Manaus amplia atendimento da linha 302 para beneficiar moradores do ramal do...

Manaus amplia atendimento da linha 302 para beneficiar moradores do ramal do Cueiras

Por
Redação 5
-
Reprodução/Internet

A Prefeitura de Manaus amplia, a partir da próxima segunda-feira, 17/8, o atendimento da linha 302 – Fazenda Esperança, que passa a contemplar o ramal do Cueiras em seu itinerário. A medida amplia a cobertura do transporte coletivo na região e garante mais opções de deslocamento para os moradores.

Com a alteração, a linha 302, que atende o percurso quilômetro 15/Estação Santos Dumont (E3), Estação Arena (E2) e a Estação São Jorge (E1)/T1/Centro, passa a atender pontos como a comunidade Cueiras e a escola municipal Ivan Júnior Saraiva, facilitando o acesso da população ao transporte público e conectando a região a importantes áreas da cidade.


A ampliação do itinerário faz parte do trabalho permanente do IMMU de adequar e expandir a oferta do transporte coletivo de acordo com as necessidades dos usuários, proporcionando mais mobilidade, acessibilidade e qualidade no serviço prestado à população de Manaus.

Artigo anteriorMPF recomenda emissão de certificados para pesca esportiva no Rio Abacaxis
Próximo artigoFarmácia Popular terá novas regras e poderá oferecer exames e teleatendimento

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.