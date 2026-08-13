Manaus amplia atendimento da linha 302 para beneficiar moradores do ramal do Cueiras

A Prefeitura de Manaus amplia, a partir da próxima segunda-feira, 17/8, o atendimento da linha 302 – Fazenda Esperança, que passa a contemplar o ramal do Cueiras em seu itinerário. A medida amplia a cobertura do transporte coletivo na região e garante mais opções de deslocamento para os moradores.

Com a alteração, a linha 302, que atende o percurso quilômetro 15/Estação Santos Dumont (E3), Estação Arena (E2) e a Estação São Jorge (E1)/T1/Centro, passa a atender pontos como a comunidade Cueiras e a escola municipal Ivan Júnior Saraiva, facilitando o acesso da população ao transporte público e conectando a região a importantes áreas da cidade.





A ampliação do itinerário faz parte do trabalho permanente do IMMU de adequar e expandir a oferta do transporte coletivo de acordo com as necessidades dos usuários, proporcionando mais mobilidade, acessibilidade e qualidade no serviço prestado à população de Manaus.