quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas MPF recomenda emissão de certificados para pesca esportiva no Rio Abacaxis

MPF recomenda emissão de certificados para pesca esportiva no Rio Abacaxis

Por
Redação 5
-
Foto ilustrativa

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) a emissão do Certificado de Regularidade de Pesca (CRP) para empresas indicadas pelas populações tradicionais do Rio Abacaxis. A medida busca viabilizar a pesca esportiva comunitária, gerar renda e proteger o território das comunidades ribeirinhas e do povo indígena Maraguá.

A recomendação pretende garantir o início regular das atividades pesqueiras na área ocupada pelos associados, conforme acordo mediado pelo MPF. A atuação ocorre no âmbito de um inquérito civil que acompanha o uso do território e dos recursos pesqueiros em municípios como Borba e Nova Olinda do Norte.


A região do Rio Abacaxis reúne diferentes áreas territoriais, incluindo assentamentos extrativistas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), uma unidade de conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Terra Indígena Maraguá-Pagy.

O local também enfrenta histórico de conflitos socioambientais, invasões e pressão do narcotráfico. Segundo o MPF, a pesca esportiva gerida pelas próprias comunidades pode gerar renda, contribuir para a conservação ambiental e ajudar a combater invasões ilegais.

As empresas operadoras foram indicadas pelas comunidades tradicionais do Rio Abacaxis, representadas pela Associação Nova Esperança do Rio Abacaxis (Anera) e pela Associação do Povo Indígena Maraguá (Aspim).

Prazos e validade — O MPF recomendou que os certificados permaneçam válidos enquanto o acordo beneficiar as populações tradicionais e até a conclusão da demarcação da Terra Indígena Maraguá e da implementação da Instrução Normativa nº 03/2015 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) na região.

O Ipaam terá 10 dias para informar se aceitará a recomendação. O descumprimento injustificado poderá levar o MPF a adotar medidas judiciais.

Inquérito civil n° 1.13.000.000145/2020-59

Artigo anteriorMP Eleitoral conclui inspeção nos sistemas das Eleições 2026
Próximo artigoManaus amplia atendimento da linha 302 para beneficiar moradores do ramal do Cueiras

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.