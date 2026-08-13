Pesquisa de tráfego avalia implantação de semáforo próximo a escola no bairro Cidade Nova

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta quinta-feira, 13/8, uma pesquisa volumétrica de veículos e pedestres no cruzamento da rua Padre João Ribeiro com a rua K, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona Norte.

O levantamento ocorreu nas proximidades da escola estadual Lenina e tem como objetivo identificar o comportamento do tráfego e a movimentação de pedestres no cruzamento. A iniciativa atende a uma solicitação para avaliar medidas que possam aumentar a segurança na travessia de estudantes, moradores e demais usuários da via.





Durante a atividade, técnicos do IMMU contabilizaram o fluxo de veículos, os diferentes movimentos realizados no cruzamento e a quantidade de pedestres que atravessam o trecho. As informações coletadas serão analisadas tecnicamente e servirão de base para avaliar a possível implantação de sinalização semafórica destinada também a auxiliar a travessia de pedestres.

“Antes de qualquer implantação, precisamos conhecer tecnicamente a realidade do local. Essa pesquisa vai mostrar o volume de veículos, a demanda de pedestres e os principais movimentos realizados no cruzamento. Com esses dados, poderemos avaliar se a implantação de um semáforo é a solução mais adequada para garantir uma travessia mais segura, principalmente para os estudantes e para a comunidade que utiliza diariamente essa região”, explicou Lucas Pimentel, diretor de Sinalização Viária do IMMU.

Após a conclusão e análise do levantamento, o IMMU poderá definir a solução de engenharia de tráfego mais adequada para o cruzamento. A medida integra o trabalho permanente da Prefeitura de Manaus de identificar pontos que necessitam de intervenções, organizar a circulação e ampliar a segurança viária nas diferentes zonas da cidade.