Maria do Carmo promete ‘isolar o Amazonas’ se Lula for presidente

A pré-candidata ao Governo do Amazonas Maria do Carmo Seffair, do Partido Liberal (PL), publicou no Instagram uma mensagem em que reforça seu alinhamento com a direita e com o campo político associado ao bolsonarismo. Caso seja eleita governadora e Lula vença a eleição presidencial, ela não pretende dialogar com o petista.

O post foi publicado no perfil oficial nas redes sociais, em parceria com o deputado federal Capitão Alberto Neto. A estratégia é clara: transforma a disputa estadual em parte da polarização nacional entre Lula e o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.





A posição também levanta questionamentos sobre como seria a relação institucional do Amazonas com o governo federal em uma eventual gestão de Maria do Carmo. Temas estratégicos para o Estado, como a recuperação e pavimentação da BR-319, recursos federais para saúde, habitação e infraestrutura, além do enfrentamento às estiagens e outras emergências climáticas, dependem de articulação entre o Governo do Amazonas e a União, independentemente de quem ocupe a Presidência da República.

Quem é Maria do Carmo

Maria do Carmo Seffair é dona da Fametro, mas nunca estudou na sua própria instituição. Ela preferiu se formar em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas e em Direito pelo Centro Universitário Nilton Lins. Também possui mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo.

Antes de ingressar no PL, Maria do Carmo foi apresentada do PSDB, onde disputou o Senado na chapa de Arthur Neto, e do Partido Novo, quando integrou a chapa encabeçada pelo deputado Capitão Alberto Neto na eleição para prefeito em 2024.