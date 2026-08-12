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CORRENDO DE DEBATES: Roberto Cidade só dá entrevista se for em stúdio fechado, sem adversários e só para um jornalista

Por
Redação 1
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Roberto Cidade (União Brasil), correndo de debates - foto: recorte/vídeo

Três dias após faltar debate por orientação do advogado, Roberto Cidade (União Brasil) aceita dar entrevista desde que não tivesse adversários no estúdio. 

Candidato havia informado oficialmente que não participaria de “debates ou sabatinas” antes do início da campanha eleitoral; três dias depois, participou de programa sendo questionado apenas por um jornalista, sem a presença dos candidatos adversários


Três dias depois de faltar ao primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Amazonas alegando orientação jurídica para não participar de “debates ou sabatinas” antes do início oficial da campanha eleitoral, Roberto Cidade (União Brasil) participou, nesta quarta-feira (12), de um programa em estúdio, no qual aceitou responder apenas as questões do jornalista, sem confronto de ideias com candidatos adversários.

Criando regras

Na nota divulgada no domingo (9), a coordenação da campanha foi taxativa ao afirmar que Roberto Cidade “não participará de debates ou sabatinas realizados antes do início oficial da campanha eleitoral, marcado para o dia 16 de agosto”. Segundo o comunicado, a decisão buscava garantir “segurança jurídica, respeito às regras eleitorais e igualdade de condições entre todas as candidaturas”.

Ao ser questionado agora sobre a ausência no debate, Cidade mudou a desculpa e atribuiu ao encontro com o presidente Lula no dia seguinte. Na entrevista, o governador voltou a negar que vá convocar os aprovados em concurso para PM. “Os que estão cobrando agora estão em cadastro reserva. Preciso ter responsabilidade”, desconversou.

No domingo, participaram do debate Omar Aziz (PSD), David Almeida (Avante), Maria do Carmo (PL) e Israel Munduruku. Durante o programa, a ausência de Cidade foi criticada pelos adversários, principalmente por Omar, que cobrou a presença do governador para responder sobre a atual administração estadual

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
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