UFRJ diz que diploma apresentado por Flávio Bolsonaro não existe, pode ter sido “adquirido” por outros meios

Flávio Bolsonaro tem diploma de pós-graduação no currículo oficial de candidato que a Universidade Federal do Rio de Janeiro diz não existir e que pode ter sido “adquirido” por outros meios

Páginas oficiais do Senado e da Alerj afirmam que Flávio Bolsonaro (PL) fez pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ. A universidade, porém, informou não ter nenhum registro dele como aluno e que o diploma não foi emitido pela instituição de ensino. Portanto, é falso e pode ter sido adquirido por outros meios não convencionais.





URFJ não confirma

Segundo o sistema acadêmico da universidade, não existe matrícula em nome de Flávio Bolsonaro. Quem estudou lá foi o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, formado em Direito. Um ex-coordenador do departamento de Ciência Política também afirmou que ele nunca foi aluno do curso e da UFRJ.

Equívoco

A assessoria de Flávio classificou a informação como um “erro ou equívoco, possivelmente extraído da Wikipedia” e enviou diplomas de outras formações, Direito, especialização em Políticas Públicas e MBA. Nenhum documento sobre a pós-graduação na UFRJ foi apresentado.

Fora do Ar

Assim que a informação passou a ser questionada, a menção à UFRJ foi removida da Wikipedia e o perfil de Flávio no LinkedIn saiu do ar. Vale registrar que, em julho, a própria assessoria dele havia divulgado essa mesma informação por escrito.

Currículo divulgado por um candidato à Presidência é informação que os eleitores usam pra decidir o voto. Quando um dado assim muda só depois de ser questionado, é razoável que o público queira entender o porquê. Comentários nas redes sociais questionam, inclusive, se Flávio Bolsonaro não teria ‘comprado o diploma’ para inflaro curriculo.