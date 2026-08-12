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Vulcão etna entra em erupção e atrai turistas e curiosos na Itália

Por
Redação 5
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Turistas assistem à reupção do monte Etna, na Itália - Foto: AFP

Imagens da lava descendo pelas encostas do monte Etna, na Itália, atraem multidões de turistas ao vulcão em erupção, preocupando guias locais.

O Etna, vulcão ativo mais alto da Europa, expele cinzas e lava há vários dias. A atividade provocou repetidas suspensões de voos no aeroporto de Catânia, porta de entrada de muitos turistas na Sicília.


Empresas que organizam excursões noturnas relatam aumento expressivo na procura. O Guide Etna, por exemplo, recebe cerca de 300 solicitações por dia, três vezes mais que o habitual, segundo o guia Daniele Perricelli.

O interesse também mobiliza moradores da região, que sobem para observar a lava. Muitos fazem o trajeto sem guia, o que aumenta os riscos. Segundo Perricelli, até 2.000 pessoas sobem ao vulcão todas as noites, algumas sem equipamentos adequados.

Pelas regras atuais, visitantes podem subir por conta própria até cerca de 2.400 metros. Acima desse ponto, é obrigatório o acompanhamento de um guia. O cume do Etna fica a 3.324 metros.

A Proteção Civil da Itália mantém alerta amarelo para o vulcão, diante do risco de erupções e explosões. As emissões de cinzas também afetaram o aeroporto de Catânia, com centenas de voos cancelados desde sábado, segundo a imprensa italiana.

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