O que o calor faz com o corpo? Entenda como as altas temperaturas afetam o organismo

Quando exposto a temperaturas muito elevadas, o organismo aumenta a produção de suor e dilata os vasos sanguíneos para facilitar a perda de calor

O verão amazônico chegou e, com ele, os dias de calor intenso. Em agosto, as altas temperaturas têm marcado a rotina em Manaus, exigindo atenção redobrada com a saúde. Mais do que uma sensação de desconforto, o calor excessivo provoca uma série de respostas no organismo e pode representar riscos principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.





De acordo com o médico de Família e Comunidade, Gabriel Iannuzzi, docente da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru, quando a temperatura ambiente aumenta, o corpo precisa trabalhar mais para manter sua temperatura interna dentro de níveis adequados. Entre os principais mecanismos está o aumento da transpiração, que ajuda a liberar calor, mas também provoca perda de água e sais minerais.

“Quando estamos expostos a temperaturas muito elevadas, o organismo aumenta a produção de suor e dilata os vasos sanguíneos para facilitar a perda de calor. Se essa perda de líquido não for compensada, podem surgir sintomas como fraqueza, tontura, dor de cabeça, queda da pressão e, em situações mais graves, desidratação e alterações importantes da temperatura corporal”, explica o médico.

O especialista destaca que a hidratação deve ser uma preocupação ao longo de todo o dia, e não apenas quando a sede aparece. A recomendação é priorizar a ingestão de água e aumentar a atenção durante atividades físicas, exposição prolongada ao sol ou permanência em ambientes muito quentes. “Com os grupos mais vulneráveis como as crianças e os idosos esse cuidado deve ser redobrado”, disse.

Além da hidratação, algumas medidas simples ajudam a reduzir os efeitos das altas temperaturas. Usar roupas leves e de cores claras, permanecer em locais ventilados ou climatizados, evitar exposição direta ao sol nos horários de maior calor e reduzir a prática de atividades físicas intensas nos períodos mais quentes são atitudes que contribuem para proteger o organismo.

Atenção aos sinais – O corpo costuma dar sinais quando está sofrendo com o calor. Cansaço excessivo, tontura, dor de cabeça, náusea, fraqueza, sede intensa e redução da quantidade de urina podem indicar desidratação ou dificuldade do organismo em controlar a temperatura. “Em casos de confusão mental, desmaio, alteração importante do estado de consciência, dificuldade para respirar ou temperatura corporal muito elevada, é necessário procurar atendimento médico imediatamente”, alerta o médico.

Para o médico, a prevenção é a principal aliada durante os períodos de calor intenso. “Com os termômetros registrando dias cada vez mais quentes ao longo de agosto, a orientação é adaptar a rotina sempre que possível e respeitar os sinais apresentados pelo corpo. No verão amazônico, manter-se hidratado, protegido do sol e atento às condições de saúde é essencial para aproveitar a estação sem colocar o bem-estar em risco”, acrescenta.