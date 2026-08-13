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Dinheiro para asfaltar Manaus foi parar no interior, com Roberto Cidade bancando obras em pelno ano eleitoral

Por
Redação 1
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Governador fazendo campanha eleitoral em Borba - foto: recorte/divulgação/Secom

O governador tampão, Roberto Cidade (União Brasil) tira R$ 9 Milhões do orçamento destinado ao asfaltamento das ruas em Manaus, para bancar obras no interior do Estado em pleno ano eleitoral

Em meio às constantes reclamações de motoristas e pedestres sobre as péssimas condições das vias na capital, o governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Brasil), assinou o Decreto nº 54.951, promovendo um duro golpe na infraestrutura urbana da cidade de Manaus.


Cancelamento

A publicação oficial revela o cancelamento de R$ 9,007 milhões que estavam originalmente previstos para obras de pavimentação, modernização de ruas e construção de obras de arte especiais — como pontes e viadutos — no sistema viário urbano.

Em vez de aplicar o montante na recuperação do trânsito esburacado que atazana o dia a dia da população manauara, a gestão estadual preferiu desidratar o orçamento da Capital e transferir a verba integralmente para o programa Mais Infra, voltado para o asfaltamento de estradas e ramais vicinais no interior do Estado.

O remanejamento atinge em cheio R$ 6,44 milhões que iriam para o asfaltamento urbano e R$ 2,55 milhões que seriam aplicados em obras viárias de maior porte.

Tesourada do Cidade

A tesourada nos recursos de Manaus dada pelo governador candidato, expõe uma nítida manobra de conveniência política do Palácio do Governo em pleno calendário eleitoral.

Na prática, enquanto a população do maior colégio eleitoral do Amazonas padece com crateras e engarrafamentos travando os principais corredores de mobilidade da cidade, o governador escolheu retirar o dinheiro que asfaltaria as ruas da capital para irrigar obras de apelo eleitoral nas rodovias e vicinais do interior.

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
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