Cratera se abre em calçada e engole pedestre no Espírito Santo

Um homem que caminhava pela calçada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1º), foi engolido por uma cratera que se abriu justamente no momento em que o médico ortopedista passava pelo local.





O acidente aconteceu no bairro Gilberto Machado. A prefeitura informou que a vítima é um médico, mas não divulgou o nome e a idade dele.

As imagens mostram um homem de azul caminhando com uma sacola. Ele passou em frente a um terreno com placas de proibido estacionar e, então, a calçada cedeu e o homem caiu no buraco, que pareceu “oco” por baixo do piso.

Assista:

Em um outro ângulo, é possível ver que o local era uma garagem, e quando a calçada cedeu, parte do muro caiu em cima do buraco onde a vítima estava.

Uma pessoa que estava dentro do terreno em que a parte cedeu saiu correndo para ver o que aconteceu, e outras pessoas que estavam na rua também foram até o buraco tentar ajudar.

O médico foi socorrido e levado para um hospital particular e a prefeitura da cidade disse que equipes da Defesa Civil foram até o local e isolaram a área. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: g1